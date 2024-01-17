Профессор МГЮА умер во время занятия

Юрию Веденееву было 79 лет

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Профессор кафедры теории государства и права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Юрий Веденеев умер на 80-м году жизни во время практического занятия, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"16 января 2024 года после входа в аудиторию для проведения практического занятия профессор кафедры теории государства и права Университета имени О. Е. Кутафина Юрий Алексеевич Веденеев внезапно почувствовал себя плохо и упал на пол. Безотлагательно была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Реанимационные мероприятия прибывших на место медицинских работников, к сожалению, не привели к положительному результату, и была констатирована смерть", - говорится в сообщении.

Веденееву было 79 лет, он был специалистом в области общей теории права и государства, конституционного и избирательного права. "Коллектив Университета имени О. Е. Кутафина глубоко скорбит, искренне соболезнует родным и близким Юрия Алексеевича", - отметили в вузе.