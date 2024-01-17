В РПЦ заверили о должной защите "Троицы" после перемещения в лавру

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе отметил, что любой святыне полагается находиться в месте почитания

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Икона Андрея Рублева "Троица" будет необходимым образом защищена после ее перемещения в Троице-Сергиеву лавру, сообщил в интервью RTVI заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

"Икона Святой Троицы еще не вернулась в то место пребывания, в которое она должна вернуться, а именно в Троице-Сергиеву лавру. Но я думаю, что когда все будет подготовлено, то нет никаких сомнений, что все технические условия, в том числе и температурно-влажностный режим, еще какие-то нагрузки, которые на памятник, скажем так, будут ложиться, они все будут откорректированы, и святыня будет необходимым образом защищена", - сказал Кипшидзе.

По его словам, любой святыне полагается находиться в месте почитания. "Для иконы или другой святыни - не важно: раки с мощами, других святынь - нормально находиться в сакральном пространстве, пространстве храмов и монастырей. Это норма", - считает Кипшидзе.

Икона "Троица" была доставлена на временное хранение в храм Христа Спасителя из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря 5 января и будет находиться там до дня Святой Троицы 23 июня.

15 мая 2023 года стало известно о решении президента РФ Владимира Путина передать Русской православной церкви икону "Троица", созданную Андреем Рублевым в первой четверти XV века. С 1929 года икона находилась в Государственной Третьяковской галерее. 12 июля патриарх Кирилл и министр культуры РФ Ольга Любимова утвердили договор о передаче "Троицы" Троице-Сергиевой лавре.