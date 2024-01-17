В Крещенскую ночь в Подмосковье продлят работу более 300 автобусных маршрутов

Транспорт будет перевозить пассажиров до 3:00

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Подмосковные автобусы, следующие до храмов и мест проведения крещенских купаний, в ночь с 18 на 19 января будут перевозить пассажиров до 3:00. Всего в Подмосковье насчитывается более 320 маршрутов общественного транспорта, следующих до мест расположения купелей, сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"По традиции в Крещение работа части автобусов, следующих по маршрутам до храмов и купелей, будет продлена до 3 часов ночи. Это позволит обеспечить комфортный проезд для жителей и гостей региона. Изменения затронут 325 маршрутов, следующих до 227 мест купания верующих. В транспортном обслуживании будет задействовано более 1,8 тыс. автобусов. Интервал движения между рейсами составит 20 минут", - привели в материале слова зампреда правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Алексея Гержика.

В пресс-службе добавили, что во всех автобусах, задействованных в перевозках в крещенскую ночь, будет проведен предрейсовый контроль технического состояния. Со всеми водителями проведут инструктаж по работе на маршрутах и соблюдению правил дорожного движения.