В Сибири и на Урале прогнозируются сильные морозы в Крещенскую ночь

Это связано с "мощным" антициклоном, который будет преобладать в этих регионах, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Сильные морозы ожидаются в Крещенскую ночь на Урале и в южной части Сибири, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На Урале <...> - хорошие морозы. В Свердловской области - от 20 до 24 градусов ниже нуля, я говорю о ночных температурах, в Крещенскую ночь, в Челябинской [области] - до минус 22-24 градусов, даже в Курганской области, это самый-самый юг Урала, там тоже температура ниже 20 градусов. На юге Сибирского федерального округа, это Омская, Новосибирская, Томская, Кемеровская области, <...> температура от 22 до 28 градусов ниже нуля", - сказал он на пресс-конференции, посвященной вопросам о погоде в европейской части России.

По словам Вильфанда, это связано с "мощным" антициклоном, который будет преобладать в этих регионах. "В последующем он уже будет отходить на восток, и температура будет постепенно повышаться", - добавил он.

Метеоролог также рассказал, что сильные морозы будут и в Якутии, где в Крещенскую ночь и ближайшие дни будет от 40 до 53 градусов ниже нуля. Также до минус 40 градусов будет в Магаданской области и на Чукотке, добавил он, отметив, что морозы от 30 до 38 градусов ниже нуля прогнозируются на юге Хабаровского края.