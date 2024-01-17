В Челябинской области медики извлекли из мозга ребенка кисту с личинками паразита

Мальчик заболел несколько месяцев назад

ЧЕЛЯБИНСК, 17 января. /ТАСС/. Нейрохирурги Челябинской областной детской клинической больницы впервые за последние 30 лет столкнулись со случаем эхинококкоза головного мозга (киста с личинками паразита в головном мозге) у ребенка. Пациенту провели хирургическую операцию, сообщили журналистам в пресс-службе больницы.

"Мы провели 12-летнему Мише операцию. Образование было удалено тотально. Эхинококкоз головного мозга - заболевание крайне сложное, лечится очень плохо. Настолько редкое в нашей области, что на моей практике это всего второй раз, первый раз был 30 лет назад", - цитирует пресс-служба нейрохирурга.

Мальчик заболел несколько месяцев назад. Родители это поняли по изменению его поведения. Ребенок стал отставать в школе, был невнимательным на уроках и получал замечания от учителей. После занятий мальчик приходил домой и сразу ложился спать. Затем ребенок пожаловался на то, что у него "стала отставать одна нога".

По данным пресс-службы, сейчас мальчик чувствует себя хорошо. Головные боли прошли, а движение восстановилось почти в полном объеме.