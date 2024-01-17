В "Аптекарском огороде" в Москве впервые отметят Китайский новый год

Посетители увидят сотни красных фонариков, гирлянды и другие украшения среди цветущих орхидей и азалий, цитрусовых и олив

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Сотни красных фонариков и фигуры драконов украсят субтропическую оранжерею ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" в честь Нового года по китайскому календарю, который будут отмечать здесь с 3 по 25 февраля. Об этом сообщила пресс-служба ботанического сада.

"С 3 по 25 февраля, в рамках годов культуры России - Китая и при поддержке Китайского культурного Центра, в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" впервые в 318-летней истории красочно отметят Китайский Новый год. Чтобы создать праздничное настроение, старинная субтропическая оранжерея "Аптекарского огорода" эффектно преобразится в соответствии с главными традициями Китайского нового года: посетители увидят сотни красных фонариков, гирлянды и другие украшения среди цветущих орхидей и азалий, ароматных цитрусовых и олив", - говорится в сообщении.

Как отметил куратор субтропиков Алексей Филин, слова которого приводятся в сообщении, под купол оранжереи "воспарят" драконы. "Китайский культурный центр в Москве любезно выразил готовность осуществлять информационную и консультационную поддержку нашего начинания, это позволит нам более полно раскрыть многогранность культуры Китая", - сказал он.

Отмечается, что уже со 2 по 17 марта в "Аптекарском огороде" пройдет ежегодная выставка "Репетиция весны" с тысячами цветущих тюльпанов, нарциссов, подснежников, гиацинтов, крокусов.