Городские службы в Москве перевели в режим повышенной готовности из-за снегопада

Особое внимание будет уделяться оперативной очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемого в столице сильного снегопада 18-19 января. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Согласно данным синоптиков, в четверг и пятницу в столице ожидается снег, местами сильный, метель, возможны порывы ветра до 21 м/сек, на дорогах снежный накат и гололедица, прирост снега к утру 19 января может составить 12 см. В связи с неблагоприятным прогнозом принято решение перевести все городские службы в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", - сказал Бирюков.

Он добавил, что в Москве осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. "В соответствии с погодными условиями и действующим регламентом коммунальная техника будет проводить циклы работ по сплошному механизированному прометанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой. Для ликвидации последствий снегопада задействуем максимальное количество роторной и другой техники, средства малой механизации, дворников, бригады ручной уборки", - отметил заммэра.

По его словам, особое внимание в столице будет уделяться оперативной очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка. Для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь, на МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей.

После окончания снегопада начнется очистка от снега и наледи кровель жилых домов и административных зданий, выступающих элементов фасадов, водосборных желобов и воронок водостоков. Места проведения работ будут огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов.

Также глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах в непогоду, по возможности, перенести в этот период поездки на автомобилях. Водителям следует строго соблюдать правила дорожного движения и дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий.