В Дании вышла книга нового короля

Она называется "Слово короля"

СТОКГОЛЬМ, 17 января. /ТАСС/. Король Дании Фредерик Х выпустил книгу, где делится с читателями своими мыслями о долге короля и его исполнении. Название книги - "Слово короля" (Kongeord) - отсылает к девизу нового монарха - "Связан, обязан, за королевство Дания", объяснение которого также приводится в книге.

Как отмечает агентство Ritzau, девизы обычно связаны с предвыборной кампанией и их называют "предвыборным языком". Однако в случае с монархами используется выражение "слово короля".

В работе над книгой участвовал писатель Йенс Андерсен. До этого он написал биографию бывшего кронпринца, которая называлась "Под балкой" (Under bjælken). Название связано со службой наследника датского трона в отряде боевых пловцов, в который Фредерик был зачислен в 1994 году, пройдя отбор из 300 кандидатов.

В "Слове короля" 112 страниц. Среди прочего книга повествует об отношении нового монарха к королевской династии, национальной истории, христианству, рассказывает о его жизненном пути с подросткового возраста до восшествия на престол.

"То, что я стал правителем, я не считаю каким-то резким переходом. Понятно, что задач будет еще больше и они будут несколько иными, нежели прежде. Но я останусь тем же человеком, и мой подход будет таким же, как и раньше", - пишет Фредерик Х в своей книге.

Фредерик сменил на престоле свою мать, королеву Маргрете II, которая 14 января отреклась от трона после 52 лет пребывания на нем, став первым за почти 900 лет датским монархом, добровольно сделавшим это.