Патриарх Кирилл лишил священного сана архимандрита Кирилла

В Московской епархии Русской православной церкви отметили, что архимандрит нарушил 25-е правило Святых Апостолов

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил архимандрита Кирилла (Говоруна) священного сана. Об этом сообщается на сайте Московской епархии Русской православной церкви (РПЦ).

"Настоящим, на основании решения епархиального церковного суда Московской епархии от 31.10.2023 г., вы извергаетесь из священного сана в связи с нарушением 25-го правила Святых Апостолов", - говорится в сообщении.

Архимандрит Кирилл (Говорун) в 2008-2009 годах возглавлял отдел внешних церковных связей Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). До марта 2012 года он занимал должность первого заместителя председателя учебного комитета при Священном синоде Русской православной церкви, в то время также являлся членом президиума Межсоборного присутствия РПЦ и научным сотрудником Общецерковной аспирантуры и докторантуры.

В марте 2022 года Говорун, будучи уже преподавателем Стокгольмской школы теологии (Швеция), сообщил в своем Telegram-канале, что стал одним из составителей декларации с осуждением концепции Русского мира и спецоперации РФ на Украине. Документ был подписан некоторыми западными учеными-богословами и теологами и опубликован на одном из греческих порталов. Первый замглавы Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, замглавы Всемирного русского народного собора (ВРНС) Александр Щипков тогда заявил ТАСС, что указанная декларация не имеет ничего общего с подлинным христианством и является чисто политическим документом.