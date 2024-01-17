На астраханской птицефабрике "Владимирская" ввели карантин по гриппу птиц

Карантин будет действовать на срок проведения всего комплекса организационных, ветеринарно-санитарных и хозяйственных мероприятий

АСТРАХАНЬ, 17 января. /ТАСС/. Карантин по гриппу птиц ввели с 17 января на территории птицефабрики "Владимирская" в селе Покровка Ахтубинского района Астраханской области. Соответствующее постановление регионального правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить на территории общества с ограниченной ответственностью "Птицефабрика "Владимировская", расположенного по адресу: улица Промышленная, дом №1, село Покровка, Ахтубинский район, Астраханская область, ограничительные мероприятия (карантин) по высокопатогенному гриппу птиц на срок проведения всего комплекса организационных, ветеринарно-санитарных и хозяйственных мероприятий", - сообщается на сайте.

Согласно постановлению, на территории птицефабрики определен эпизоотический очаг по высокопатогенному гриппу птиц, с угрожаемой зоной в радиусе 5 км от границ очага и зоной наблюдения в радиусе 10 км от границ угрожаемой зоны. На период действия карантина с указанных территорий запрещен ввоз и вывоз птиц, инкубационного яйца, убой птиц и вывоз кормов для всех видов животных, с которыми могли иметь контакт больные птицы.

Птичий грипп (H5N1) - остро протекающее вирусное заболевание, затрагивающее сельскохозяйственных, синантропных и диких птиц, с поражением респираторного и желудочно-кишечного трактов. Вся птица в очагах этого заболевания отчуждается и уничтожается. Потенциально распространение вируса птичьего гриппа среди млекопитающих может привести к мутации, способной поражать и человека. Животных усыпляют, чтобы вирус не вызвал пандемию среди людей.