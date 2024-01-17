В Калмыкии заболеваемость ОРВИ и гриппом среди школьников выросла на 55% за неделю

Всего в регионе за неделю зафиксировали 1 056 случаев гриппа и ОРВИ, что на 16,2% больше, чем за предыдущие семь дней

ЭЛИСТА, 17 января. /ТАСС/. Заболеваемость гриппом и ОРВИ среди школьников выросла в Калмыкии за неделю на 55%, на дистанционное обучение переведена малокомплектная школа в Сарпинском районе, три класса в школе Яшалтинского района, а также приостановил работу детский сад в Яшкульском районе республики. Об этом ТАСС сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора, главный санитарный врач республики Джангар Санджиев.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ у школьников в Калмыкии снизилась в 3,5 раза в первую неделю нового года, взрослого населения - в 2,4 раза.

"В целом по совокупному населению республики за прошедшую неделю зарегистрировано 1 056 больных гриппом и ОРВИ, это на 16,2% больше, чем за первую неделю этого года. Фиксируем прирост заболеваемости по всем возрастным группам и в первую очередь - по детям школьного возраста, 7-14 лет. За неделю в регионе заболело 334 школьника, рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей составил 55,3%. Поэтому закрыта малокомплектная школа в Сарпинском районе и три класса в одной из школ в Яшалтинском районе, также приостановил работу детский сад в Яшкульском районе, где заболело более 20% детей", - сказал он.

Ситуация с гриппом и ОРВИ свидетельствует о том, что заболеваемость традиционно начинается с республиканского центра Калмыкии, затем ее подъем происходит в районах республики. По состоянию на среду 90% прироста совокупной заболеваемости дает именно Элиста: из 1 056 больных по республике 980 - из республиканского центра.

"Районы не вступили полностью в эпидемический процесс, пик заболеваемости гриппом вируса А (H3N2 - классический гонконгский грипп) еще впереди. Думаю, что в ближайшие две-три недели мы как раз увидим полную картину подъема заболеваемости гриппом. В конце января - начале февраля, по нашим прогнозам, мы пройдем пик заболеваемости по гриппу А и ориентировочно в конце февраля - начале марта грипп вируса В даст вторую волну", - уточнил глава регионального управления Роспотребнадзора.

По словам Санджиева, в состав вакцины против гриппа включены компоненты против вирусов А и В. Вакцинация в республике завершена, привиты 126 454 человека, что составляет 48% от совокупного населения региона.