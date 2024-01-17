Более 4 тыс. медиков Запорожья получили социальные выплаты на общую сумму 286 млн рублей

Размер выплат варьируется от 4,5 до 18,5 тыс. рублей в зависимости от категории специалиста и вида медорганизации

МЕЛИТОПОЛЬ, 17 января. /ТАСС/. Более 4 тыс. медицинских работников в Запорожской области получали социальные выплаты в 2023 году на общую сумму 286 млн рублей, сообщается в Telegram-канале регионального отделения партии "Единая Россия".

"Социальный фонд Запорожской области назначил специальную социальную выплату 4 058 медицинским работникам в прошлом году. Общая сумма выплат составила 286 млн рублей", - говорится в сообщении.

Новая мера поддержки, установленная правительством с января 2023 года, полагается медикам первичного звена здравоохранения, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи. Размер назначаемых средств составляет от 4,5 до 18,5 тыс. рублей в зависимости от категории специалиста и вида организации.