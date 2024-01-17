"Лучи Победы" зажглись над Монументом защитникам Ленинграда в преддверии блокадных дат

Прожекторы разместили на крышах двух высотных зданий при въезде на Площадь Победы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Акция "Лучи Победы" стартовала в Санкт-Петербурге в преддверии памятных для города дат - 81-й годовщины прорыва блокады Ленинграда и 80-летия со дня ее полного снятия. Прожекторы будут включать каждый вечер до 28 января, сообщила пресс-служба Смольного.

"В годы войны лучи в ночном небе оповещали об опасности вражеского налета. Сегодня они стали символом жизни и подвига ленинградцев, одной из ярких традиций нашего города. Это дань памяти защитникам города, участникам битвы за Ленинград. Как подчеркнул президент России, мы должны передавать будущим поколениям героические страницы нашей истории, чтобы они навсегда остались в народной памяти", - приводит пресс-служба слова губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

В пресс-службе уточнили, что прожекторы, расположенные на крышах двух высотных зданий при въезде на Площадь Победы, будут освещать место, где в годы Великой Отечественной войны проходил передний край обороны Ленинграда. Московский проспект в то время служил фронтовой дорогой, а прожекторы использовались для отражения налетов вражеской авиации.

Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня (с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года) - общее количество ее жертв, по последним данным, превышает 1 млн человек. Несмотря на осаду в городе продолжали работать промышленные предприятия, школы и учреждения культуры. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду Советской армии удалось лишь год спустя, 27 января 1944 года, этот день ежегодно отмечается в городе на Неве как День Ленинградской Победы.

В октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду города войсками нацистской Германии и их пособниками военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом, а сумма ущерба городу и его жителям превысила 35 трлн рублей в пересчете на современную валюту. 2 ноября 2013 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, в соответствии с которым 27 января стало именоваться Днем полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками.