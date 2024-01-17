В Кисловодске турпоток в новогодние праздники вырос на треть

По словам главы курорта Евгения Моисеева, ежедневно в город въезжало около 20 тыс. автомобилей

ПЯТИГОРСК, 17 января. /ТАСС/. Кисловодск в новогодние праздники посетили рекордные 90 тыс. туристов, что на 30% больше показателя минувшего года. Об этом ТАСС сообщил глава курорта Евгений Моисеев.

"С 30 декабря по 9 января Кисловодск посетило 90 тыс. туристов, не считая однодневных экскурсантов. Это на 30% больше, чем в 2022 году", - сказал Моисеев.

По его словам, каждый день в город въезжало около 20 тыс. машин.

"Число туристов, отдохнувших в коллективных средствах размещения, составило около 35 тыс. человек, остальная часть - туристы, размещенные в гостиницах, частных секторах, и в том числе однодневные экскурсанты. Такая рекордная цифра турпотока обусловлена развитием в нашем городе абсолютно разных направлений туризма. Кроме того, все новогодние праздники у нас были организованы бесплатные экскурсии, мастер-классы, насыщенная детская программа, работали разные спортивные активности. Огромное количество людей в этом году собрал наш первый горячий фестиваль пончиков", - рассказал глава Кисловодска.