Движение по трассе М-12 "Восток" возобновили

Оно открыто в обоих направлениях

ТАСС, 17 января. Движение на участке трассы М-12 "Восток" от Канаша до Шали, ранее ограниченное из-за сложных погодных условий, возобновили. Об этом сообщается в Telegram-канале госкомпании "Автодор".

"Движение на М-12 "Восток" на участке 684-й - 836-й км открыто в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

Движение по М-12 "Восток" от Канаша до Шали временно закрыли утром 17 января из-за сильной метели и снегопада. Сообщалось, что вносить оплату за временно перекрытые участки автомобилистам, попавшим под ограничения, не требуется.

Трасса М-12 "Восток" связывает Москву и Казань, проходит через территории Владимирской, Московской и Нижегородской областей, а также Чувашии и Татарстана.