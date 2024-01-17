Блинкен вернется в США позже запланированного из-за поломки самолета

На борту обнаружили утечку кислорода

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен вернется в Вашингтон из Швейцарии позже запланированного из-за технической неисправности ведомственного самолета. Об этом сообщил на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, на борту самолета Boeing 737, на котором Блинкен должен был вернуться в США из Швейцарии, где он принимал участие во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), обнаружили утечку кислорода, из-за этого американским властям пришлось воспользоваться запасным бортом, который прилетел в Цюрих из Брюсселя. "Произошла техническая неполадка с его самолетом. ВВС США предоставили запасной самолет, ожидается, что он [Блинкен] вернется сегодня, но на несколько часов позже, чем ожидалось", - сказал Миллер.

Представитель американского внешнеполитического ведомства заверил, что данный инцидент никак не повлияет на запланированные встречи Блинкена.

По данным Bloomberg, из-за того, что запасной борт был меньшей вместительности, ряду американских дипломатов и журналистов, сопровождавших главу Госдепартамента, пришлось искать коммерческие рейсы, чтобы вернуться в США.

Инцидент произошел на фоне громкого скандала вокруг компании Boeing в США. 6 января Федеральное управление гражданской авиации США распорядилось приостановить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 9 ввиду разгерметизации пассажирского салона во время рейса авиакомпании Alaska Airlines в Портленд (штат Орегон). Борт совершил экстренную посадку вскоре после вылета в Онтарио (штат Калифорния) из-за потери части фюзеляжа.