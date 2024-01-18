В Хабаровском крае за год планируют очистить от мусора до 100 км берегов

Работы проведут волонтеры

ХАБАРОВСК, 18 января. /ТАСС/. Волонтеры в Хабаровском крае в 2024 году очистят от мусора до 100 км берегов рек, озер и морей. Об этом ТАСС сообщил министр природных ресурсов региона Александр Леонтьев.

"В 2024 году очистим около 80-100 км берегов по проекту "Вода России" и флагманскому проекту губернатора края "Чистые берега", - сказал Леонтьев.

Он отметил, что к акциям по уборке берегов присоединяются все больше волонтеров. Так, в 2023 году участие в таких мероприятиях приняли 7 тыс. человек - рекордное число для региона. Мусор собирали на прибрежных территориях городов и поселений, в местах отдыха, в том числе в отдаленных районах края. Всего было убрано более 170 км территорий - берега Амура, Уссури, Бикина, Силинки, других рек, а также проток. В порядок привели ручьи, бухты Татарского пролива и Охотского моря, залив Чихачева, пролив Невельского.

"До 2030 года нужно убрать 800 км берегов. Первоначально план был на 700 км, но добавили еще. Не ожидали такого количества участников", - добавил министр.