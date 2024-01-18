В Москве ожидаются снег, местами метель и до минус 10 градусов

Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Облачно, снег, местами сильный, местами метель, гололедица, снежные заносы и до минус 10 градусов ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В столице прогнозируют от минус 10 до минус 8 градусов, к вечеру ожидается повышение температуры до минус 3 градусов. В ночь на пятницу температура воздуха может опуститься до минус 6 градусов, ожидаются местами сильный мокрый снег, местами метель, снежные заносы, гололедица, местами сильная.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться от минус 12 до минус 7 градусов, к вечеру температура повысится до минус 2 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до минус 7 градусов.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/ с. Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности будет действовать в Москве и области с 15:00 четверга до 15:00 пятницы из-за порывов ветра, снега, метели, снежных заносов и гололедицы.