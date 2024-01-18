В Зимбабве более 160 слонов погибли в 2023 году в результате засухи

Большинство животных погибли в молодом возрасте, пишет The Guardian

ХАРАРЕ, 18 января. /ТАСС/. Свыше 160 слонов погибли в Национальном парке Хванге в Зимбабве в результате длительного периода засухи с августа по декабрь прошлого года. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на представителей местных организаций по защите диких животных.

По данным газеты, большая часть территории Зимбабве получила на 50% меньше осадков в 2023 году, вследствие чего период засухи продлился значительно дольше.

"В результате исследований было установлено, что массовая гибель [слонов] произошла из-за отсутствия дождей, - заявил спикер Управления по делам парков и дикой природы Зимбабве Тинаше Фараво. - Большинство животных погибли в молодом возрасте".

По словам главы природоохранного объединения Bhejane Trust при национальном парке Тревора Лейна, "голод, высокая температура и нехватка воды вызвала стресс [у слонов]". "Инцидент может повториться и в этом году", - добавил он.

Подобное происшествие произошло в Зимбабве 5 лет назад, тогда в результате засухи погибли около 200 слонов.