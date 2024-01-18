В Дагестане на закупку транспорта для социального такси выделили 34,2 млн рублей

В пресс-службе правительства отметили, что такой вид транспорта пользуется большим спросом в регионе

МАХАЧКАЛА, 18 января. /ТАСС/. Власти Дагестана выделили на закупку транспорта для социального такси более 34 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Правительство Республики Дагестан направит 34,2 млн рублей на закупку спецтранспорта для социального такси и обеспечение затрат на организацию и проведение мероприятий по перевозке лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Ранее с просьбой организовать социальное такси для людей с ограниченными возможностями здоровья в Дагестане к Сергею Меликову в рамках его прямой линии в прошлом году обратилась инвалид с рождения, чемпионка Европы по паратхэквондо Сакинат Магомедова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работа социального такси в регионе пользуется большим спросом.

"Вышеуказанные средства выделены кабмином в целях закупки дополнительных единиц транспорта", - добавили в пресс-службе.