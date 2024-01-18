В 10 больницах Хабаровского края обновят пространства для обучения больных диабетом

На эти цели направлено более 11,3 млн рублей в рамках федерального проекта "Борьба с сахарным диабетом"

ХАБАРОВСК, 18 января. /ТАСС/. Работы по обновлению кабинетов, где организуют обучающие курсы для людей с сахарным диабетом, проведут в 10 медучреждениях Хабаровского края. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"В ближайшие полгода работы будут завершены в десяти медицинских организациях края: в городских поликлиниках № 11, 3, 5, Краевой клинической больнице имени Сергеева, городской больнице им. Войно-Ясенецкого, Детской больнице им. Истомина, Детской краевой больнице им. Пиотровича, Солнечной и Хабаровской районных больницах, Детской городской больнице Комсомольска-на-Амуре", - говорится в сообщении.

Необходимым оборудованием кабинеты для пациентов с сахарным диабетом оснащают за счет федерального проекта "Борьба с сахарным диабетом", на эти цели направлено более 11,3 млн рублей.

Уже обновили кабинет в Клинико-диагностическом центре Хабаровска. На приобретение мебели, необходимого оборудования, в том числе дорогостоящей интерактивной панели, программ для обучения было выделено около 1 млн рублей.

По словам главного врача центра Максима Горелова, курсы прошли 70 пациентов. Для обучения обустроен отдельный кабинет со всем необходимым, обеспечены комфортные условия как для врачей, которые проводят занятия, так и для самих пациентов. Планируется нарастить число учеников в этом году. В Хабаровском крае проживает почти 28,3 тыс. пациента с сахарным диабетом, включая 480 детей. За 2023 год специальное обучение прошли 896 человек.

В регионе функционируют 13 подобных "школ". Курсы в них организованы для пациентов с диабетом второго типа. Программа включает в себя обучение правилам самоконтроля гликемии, рационального питания, внимание уделяется вопросам физической нагрузки, нюансам лекарственной терапии, способам снизить риски развития осложнений заболевания.

В 2024 году планируется открыть и оснастить кабинет на базе Территориального консультативно-диагностического центра Комсомольска-на-Амуре. Также в 2024 году будет создан региональный эндокринологический центр на базе Краевой клинической больницы им. Сергеева.