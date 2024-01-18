В Москве продлили работу 45 маршрутов автобусов и электробусов на время крещенских купаний

Транспорт будет работать до 03:00

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Автобусы и электробусы будут работать дольше обычного на 45 московских маршрутах в ночь на 19 января, сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"Продлим работу некоторых маршрутов наземного транспорта в ночь на 19 января, когда будут проходить крещенские купания. Так вы (жители и гости столицы - прим. ТАСС) сможете комфортно и безопасно добраться до дома", - говорится в сообщении.

Как уточнил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба, изменения коснутся 45 маршрутов автобусов и электробусов в разных округах Москвы, они будут работать до 03:00. Кроме того, для пассажиров будут доступны 16 ночных маршрутов.

"Помните: окунаться можно только в специально оборудованных местах. Для вашей безопасности там будут дежурить сотрудники МЧС", - заключили в Мосгортрансе.