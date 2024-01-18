Россия продолжит оказывать безвозмездную помощь населению Афганистана

В МИД РФ сообщили, что страна доставила в Кабул очередную партию гуманитарной помощи

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Российская сторона доставила в четверг в Кабул очередную партию гуманитарной помощи. Москва и впредь продолжит оказывать безвозмездную помощь населению Афганистана, сообщили в МИД РФ.

"18 января спецрейсом МЧС России с аэродрома Раменское в Кабул доставлена очередная партия гуманитарной помощи, состоящая из 33 тонн продовольственных товаров, - говорится в сообщении дипведомства. - Россия со своей стороны и впредь продолжит оказывать безвозмездную помощь населению Афганистана".

Как отметили в МИД РФ, груз был собран силами Волгоградской областной общественной организации развития культуры "Дом Дружбы". "Эта гуманитарная акция подтвердила наличие особого положительного потенциала взаимодействия между государствами, в том числе посредством региональных структур, оказывающих содействие дружественному афганскому народу, пострадавшему от последствий разрушительного землетрясения в провинции Герат в октябре 2023 года", - подчеркнули в МИД РФ.