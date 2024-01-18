В Керчи планируют восстановить частично размытую в непогоду дамбу

В ГУ МЧС по республике ранее продлили штормовое предупреждение на 19 и 20 января

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 января. /ТАСС/. Дамбу, защищающую поселок Героевское в Керчи от подтопления, но размытую во время непогоды, восстановят. Об этом сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

"Угроза появилась из-за частичного размытия временной насыпи, которая не допускала подтопления части поселка Героевское. Уже несколько суток специалисты устраняют последствия погоды. В частности, отсыпают новую дамбу и грейдируют проезжую часть. В настоящее время соответствующая техника осуществляет ликвидацию размытия", - написал Гоцанюк в Telegram-канале.

Ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что из-за непогоды была частично была размыта временная насыпь, которая не допускала подтопление части поселка Героевское. По данным главы администрации Керчи Святослава Брусакова, вода подходила к жилым домам, расположенным вблизи берега.

По информации председателя совета министров республики, пострадавшую от затопления после непогоды Нимфейскую дорогу вблизи поселка планируют включить в список объектов, пострадавших от чрезвычайной ситуации. Специалисты проведут откачку воды и разровняют дорогу. Улицы Зои Космодемьянской, Гражданскую и Озерную будут грейдировать.

"Все городские службы переведены в режим повышенной готовности, в городе работает оперативный штаб", - уточнил он.

Ранее в ГУ МЧС по Республике Крым в очередной раз продлили штормовое предупреждение на 19 и 20 января из-за сильного дождя, переходящего в снег, и ветра до 25 м/с.