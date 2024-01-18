Папа Римский назвал секс "даром Божиим" и предостерег верующих от просмотра порнографии

Сексуальное удовлетворение вне отношений может "привести к различным зависимостям", предупредил Франциск

РИМ, 18 января. /ТАСС/. Секс является "даром Божиим", однако просмотр порнографии "подрывает" удовольствие от него. Такое мнение выразил Папа Римский Франциск.

"Удовольствие от секса, которое является даром Бога, подрывается порнографией", - приводит агентство ANSA слова понтифика, произнесенные им на проповеди в ходе всеобщей аудиенции. Франциск подчеркнул, что сексуальное удовлетворение вне отношений может "привести к различным зависимостям".

Папа Римский сталкивается с серьезным противостоянием консерваторов в Римско-католической церкви. Кроме того, неоднозначно было воспринято распространенное дикастерией по доктрине веры (ведомство в Ватикане) предписание, допускающее благословение однополых пар. Некоторые католические церкви, в том числе всей Африки, уведомили, что не будут ему следовать.