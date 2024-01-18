В Подмосковье в 2024 году закупят 17 передвижных ФАПов

Новые ФАПы будут использоваться для проведения диагностики жителям отдаленных от больниц территорий

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Порядка 460 млн рублей направят в Московской области в текущем году на приобретение 17 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"Ежегодно мы закупаем для подмосковных больниц современные передвижные комплексы. За последние 3 года приобрели 23 мобильных ФАПа на сумму 472 млн рублей, а в этом году планируем купить еще 17 машин. На эти цели заложено 460 млн рублей", - привели в тексте слова первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.

В пресс-службе рассказали, что новые ФАПы будут использоваться для проведения диагностики жителям отдаленных от больниц территорий. Из планируемых к закупке в этом году комплексов пять оснащены маммографами, четыре - флюорографами, семь - и тем, и другим, а также один будет иметь рентгеномаммографический комплекс.

В министерстве добавили, что ФАПы поступят в 15 медицинских организаций региона - сергиево-посадскую, рузскую, ногинскую, дмитровскую, люберецкую, истринскую и другие больницы. Медтехнику планируют поставить до конца года.