Энергетики Подмосковья перешли в режим повышенной готовности из-за ожидающегося снегопада

Почти 160 передвижных дизель-генераторных установок готовы в случае необходимости обеспечить резервное энергоснабжение социально значимых объектов

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Энергетическая компания "Россети Московский регион" ввела режим повышенной готовности в Подмосковье в связи с прогнозируемым снегопадом и усилением ветра, об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Московской области.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный снегопад, мокрый снег, метель, усиление ветра с порывами до 20 м/с) в компании "Россети Московский регион" введен режим повышенной готовности на всей территории обслуживания. К выполнению возможных аварийно-восстановительных работ готовы 303 бригады в составе 1 198 человек и 363 единицы спецтехники. В случае необходимости они будут задействованы в оперативном восстановлении электроснабжения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что почти 160 передвижных дизель-генераторных установок готовы в случае необходимости обеспечить резервное энергоснабжение социально значимых объектов, объектов жизнеобеспечения и населения.

Согласно данным Гидрометцентра РФ, в Подмосковье в четверг температура будет колебаться от минус 7 до минус 12 градусов, к вечеру она повысится до минус 2 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до минус 7 градусов.

Желтый уровень погодной опасности будет действовать в Москве и области с 15:00 четверга до 15:00 пятницы из-за порывов ветра, снега, метели, снежных заносов и гололедицы.