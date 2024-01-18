В Волгоградской области господдержка на газификацию выросла в 4,5 раза за год

Она составляет 88,3 млн рублей

ВОЛГОГРАД, 18 января. /ТАСС/. Объем государственной поддержки на газификацию частных домовладений в Волгоградской области в 2023 году вырос почти в 4,5 раза по отношению к 2022 году - до 88,3 млн рублей. Об этом журналистам сообщили в администрации региона.

"В прошлом году более 1 тыс. жителей региона получили господдержку на газификацию, ее общая сумма составила 88,3 млн рублей. Это значительно больше, чем в 2022 году, когда помощь на сумму 20 млн рублей получили 454 заявителя", - говорится в сообщении.

Уточняется, что льготным категориям жителей оказывают федеральную и региональную поддержку в виде авансирования, а также компенсации части затрат на закупку внутридомового газового оборудования, максимальная сумма которой увеличена до 100 тыс. рублей.

По данным администрации Волгоградской области, в регионе с 2014 года уровень газификации региона удалось увеличить более чем на 10%, на 20% превысив средний уровень газификации по России. В настоящее время уровень газификации области составляет 92%. До конца 2027 года планируется выйти на уровень 98%. За это время необходимо газифицировать 166 населенных пунктов - это более 14 тыс. домовладений, где проживают около 36 тыс. жителей.

Президентская программа позволяет жителям газифицированных населенных пунктов бесплатно подвести голубое топливо до границ участка, а также сделать врезку в распределительные сети. Работы на территории и внутри домовладения, а также приобретение газового оборудования выполняются за счет собственника, при этом льготные категории граждан получают на эти цели компенсацию.