На медпомощь по ОМС в Донбассе и Новороссии направят около 39 млрд рублей

ДНР будет выделено 18,8 млрд рублей, ЛНР - 12,7 млрд рублей, Запорожской области - 4,5 млрд рублей, Херсонской - 2,7 млрд рублей

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Правительство России утвердило порядок финансирования системы обязательного медицинского страхования (ОМС) в Донбассе и Новороссии. На эти цели в 2024 году направят почти 39 млрд рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Правительство утвердило правила финансового обеспечения оказания медицинской помощи в текущем году жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. На такие цели предусмотрено почти 39 млрд рублей", - сказал он на заседании кабмина.

ДНР будет выделено 18,8 млрд рублей, ЛНР - 12,7 млрд рублей, Запорожской области - 4,5 млрд рублей, Херсонской - 2,7 млрд рублей.

Мишустин обратил внимание, что сейчас в этих регионах продолжается запуск общероссийской системы ОМС в полном объеме. "Очень важно, чтобы в переходный период выполнялись социальные обязательства перед людьми, у них была бы возможность обращаться и в поликлиники, и в больницы. Естественно, бесплатно получить медицинские услуги, лечение, в том числе и высокотехнологичное", - указал глава кабмина.

Он пояснил, что средства будут направляться в виде межбюджетных трансфертов напрямую из Фонда обязательного медицинского страхования. "Прошу глав новых регионов взять на личный контроль ситуацию с исполнением базовой программы ОМС. Жалобы людей на здоровье не должны оставаться без внимания и, конечно, без заботливого отношения со стороны медицинского персонала, врачей", - подытожил премьер.

Медпомощь по программе ОМС будут получать граждане России, иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и застрахованные в системе ОМС.