Союз фермеров ФРГ сообщил о возможном начале новых протестов немецких аграриев 22 января

Их могут провести, если правительство ФРГ не пойдет навстречу и не откажется от планов отмены некоторых льгот, отметил глава союза Йоахим Руквид

БЕРЛИН, 18 января. /ТАСС/. Глава Германского союза фермеров Йоахим Руквид пригрозил начать 22 января новые масштабные протесты аграриев, если правительство ФРГ не пойдет навстречу и не откажется от планов отмены некоторых льгот, в частности скидок на дизель.

Руквид назвал предыдущие акции фермеров лишь "предвестником землетрясения". "Если ничего не изменится, тогда дело, возможно, дойдет до извержения. В случае, если заседание по вопросу упорядочения бюджета сегодня вечером не принесет положительного для нас результата, мы с ближайшего понедельника возобновим акции <...> по всей ФРГ", - предупредил он.

На прошлой неделе по всей Германии проходили крупные акции протеста фермеров против планов правительства сократить субсидии и отменить ряд налоговых льгот для аграриев. В понедельник в Берлин прибыло более 5 тыс. единиц сельхозтехники. Тысячи фермеров собрались у Бранденбургских ворот. Некоторые держали плакаты с требованием отставки правительства канцлера Олафа Шольца.

К акции сельхозпроизводителей присоединились экспедиторы и ремесленники. Кроме того, на минувшей неделе бастовали машинисты с требованием повысить зарплату.