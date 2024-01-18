В Москве откроется художественно-просветительский проект об Арктике

Проект приурочен к завершению второго года "Большой научной экспедиции", совместной работы Сибирского отделения РАН и "Норникеля"

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Художественно-просветительский проект "Исследователь и художник: искусство в экспедиции" откроется в Москве в парке "Зарядье". Проект включает несколько выставок и просветительскую программу, сообщили ТАСС в пресс-службе "Норильского никеля", при поддержке которого проводится мероприятие.

"В Москве в парке "Зарядье" стартует большой художественно-просветительский проект "Исследователь и художник: искусство в экспедиции". Открытие состоится 26 января, а с 27 января выставка открыта для всех желающих. Проект посвящен исследованию российской Арктики и представляет собой первую системную попытку переосмыслить научные исследования Заполярья, где работают предприятия "Норникеля", через культурный контекст и художественные образы". <...> Проект носит междисциплинарный, кросс-культурный характер, включает в себя несколько выставок, а также просветительскую программу и представляет феномен художника исследователя и ученого исследователя, которые используют визуальный инструментарий как способ научного анализа", - говорится в сообщении.

В центре проекта - экспедиции в российскую Арктику за последние 400 лет. "Проект приурочен к завершению второго года "Большой научной экспедиции", совместной работы Сибирского отделения РАН и "Норникеля". Изучение хрупких экосистем проводилось в Красноярском крае, на Кольском полуострове и в Забайкалье, а также на отрезке Северного морского пути и территориях речных портов на реке Енисей. Подобных по масштабу исследований в нашей стране не было за весь постсоветский период", - пояснили в пресс-службе.

В основу проекта легли работы из нескольких музеев - "Государственное музейное объединение "Художественная культура Русского Севера" и Северный морской музей из Архангельска, Красноярский краевой краеведческий музей, Таймырский краеведческий музей, Таймырский Дом народного творчества, Музей Норильска и другие. Экспозиция разместится не только в "Зарядье", но и сразу на нескольких площадках в Москве. "Музей "Старый Английский двор" парка "Зарядье" станет пространством для инсталлирования материальных и художественных свидетельств зимовья русских первопроходцев XVII века, обнаруженных не так давно в низовьях Енисея, недалеко от Дудинки, и презентации работ художников-пионеров исследователей Арктики. <...> В залах Государственного Дарвиновского музея зрители увидят собрание дневников и полевых рисунков из экспедиций ученых, зоологов и экологов, зафиксировавших уникальное биоразнообразие в процессе трансформации. В выставочном зале РГХПУ им. С. Г. Строганова будут представлены работы студентов и выпускников", - отметили в пресс-службе.

"Исследователь и художник: искусство в экспедиции" - совместный выставочный проект парка "Зарядье", Государственного Дарвиновского музея, РГХПУ им. С. Г. Строганова и "Норникеля".