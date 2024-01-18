По иску о подмене детей в роддоме под Тулой проведут молекулярно-генетическую экспертизу

По этой причине рассмотрение дела отложено

ТУЛА, 18 января. /ТАСС/. Суворовский межрайонный суд Тульской области удовлетворил ходатайство о проведении молекулярно-генетической экспертизы, которое подали участники процесса о подмене двух детей в роддоме 13 сентября 1969 года. В связи с этим рассмотрение дела отложено, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы и управления судебного департамента в регионе.

"Суд удовлетворил ходатайство представителя истцов о назначении по делу судебной молекулярно-генетической экспертизы. Производство по делу приостановлено до окончания производства экспертизы. Заключение эксперта должно быть изготовлено и направлено в суд не позднее 25.02.2024 г.", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба сообщала, что две женщины заявили в суд о том, что их подменили в роддоме 13 сентября 1969 года и попросили взыскать в их пользу с Российской Федерации в лице ответчиков компенсацию морального вреда в общей сумме 21 млн рублей. Иск к Белевской центральной больнице, Министерству здравоохранения Тульской области и Министерству финансов Тульской области подан пятью заявительницами, в числе которых мать одной женщины и две сестры другой.

Из материалов пресс-службы следует, что 13 сентября 1969 года в роддоме Белева были рождены две девочки, одной из них - Косенковой - часто говорили, что она не похожа на членов семьи, из-за чего та переживала, встречалась с акушеркой роддома, а в 2021 году она втайне от матери сдала тест ДНК, который подтвердил отсутствие родства с воспитавшей ее женщиной. Косенкова обратилась в редакцию одного из федеральных телеканалов, где для телепередачи сделали генетическую экспертизу, ее результат также показал отсутствие родства с женщиной, которую она называла мамой. Как следует из опубликованных пресс-службой данных, Косенкова разыскала также рожденную 13 сентября 1969 года в том же роддоме Коробкову, ей тоже для телепередачи провели экспертизу по ДНК, которая подтвердила ее родство с воспитавшей Косенкову женщиной.