В Самарской области на трассе М-5 "Урал" из-за метели ограничили движение

Водителям рекомендовали отложить запланированные поездки

ТАСС, 18 января. Движение для всех транспортных средств временно ограничили на трассе М-5 "Урал" из-за метели и снегопада в Самарской области. Об этом сообщили в УГИБДД по региону.

"В целях обеспечения безопасности дорожного движения и недопущения возникновения заторовых ситуаций ФКУ "Поволжуправтодор" информирует о том, что на территории Самарской области до 8:00 19 января введено временное ограничение движения для всех транспортных средств на автодороге М-5 "Урал" "Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск-Оренбург" в связи с ухудшением погодных условий (сильный снег, низовая метель, ограничение видимости)", - говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции просят граждан не пользоваться личными автомобилями и отложить запланированные поездки по трассам. "Водителей, находящихся в пути, просим выбрать место для остановки и ночлега либо выбрать альтернативные пути объезда", - говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС, на 19 января в регионе объявили желтый уровень опасности. Утром и днем местами ожидается усиление юго-восточного ветра, порывы будут достигать 17-22 м/с, на дорогах местами снежные переметы.