В Рязанской области откроют исправительный центр для осужденных к принудительным работам

Он будет состоять из теплицы, нескольких общежитий, церкви, овощехранилища, медицинской части и других объектов

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Новый исправительный центр для осужденных к принудительным работам откроют в селе Льгово Рязанской области. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Создать федеральное казенное учреждение "Исправительный центр №2 управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области". Определить основной целью деятельности учреждения исполнение уголовных наказаний в виде принудительных работ в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации", - говорится в документе, размещенном на официальном портале нормативно-правовых актов.

Исправительный центр будет состоять из теплицы, нескольких общежитий, церкви, овощехранилища, медицинской части и других объектов. В течение девяти месяцев имущество поступит учреждению в бессрочное пользование.