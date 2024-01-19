Аэропорт Елизово на Камчатке впервые обслужил свыше 900 тыс. человек за год

Годовой прирост пассажиропотока составил 8%

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 января. /ТАСС/. Пассажиропоток аэропорта Елизово на Камчатке за 2023 год впервые превысил 900 тыс. человек. Это на 8% больше, чем в 2022 году, сообщает пресс-служба аэропорта.

"По итогам 2023 года международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) обслужил более 900 тыс. человек. Этот показатель был достигнут впервые в истории аэропорта. Годовой прирост пассажиропотока к 2022 году составил 8%", - говорится в распространенном сообщении.

Уточнятся, что в минувшем году авиасообщение осуществлялось по 17 регулярным направлениям. Основную долю пассажиров аэропорта Елизово обслуживали на рейсах московского направления. При этом по внутрирегиональным маршрутам летали почти 38 тыс. пассажиров. Большинство из них выбирали рейсы в Тиличики, Оссору и Палану.