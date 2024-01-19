В Якутии поддержат муниципальные программы по активному долголетию

Также в регионе планируют создать специализированный центр

ЯКУТСК, 19 января. /ТАСС/. Власти Якутии обеспечат в этом году софинансирование муниципальных программ, направленных на поддержку активного долголетия. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства труда и социального развития.

"На 2024 год предусмотрено 5 млн рублей на софинансирование муниципальных программ по активному долголетию", - сообщили в министерстве. После утверждения порядка предоставления субсидии объявят конкурс среди муниципальных образований Якутии.

В регионе также планируется создать центр активного долголетия. В данный момент рассматривается вопрос выкупа подходящего здания. Предполагается, что в центре будут проводить мастер-классы, предусмотрят зоны для общения, а также заработают различные кружки и откроют социальный МФЦ.

"Центр активного долголетия будет открыт для всех желающих. Задачи и цели центра - поддержание активной жизни граждан старшего поколения для увеличения активной продолжительности жизни", - отметили в министерстве.

В ходе ежегодного послания парламенту в декабре 2023 года глава Якутии Айсен Николаев объявил о задачах по поддержке активного долголетия старшего поколения. В республике в ближайшие 5 лет намерены увеличить продолжительность жизни до 78 лет, а к 2030 году войти в число регионов, где продолжительность жизни превышает 80 лет.