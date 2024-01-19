На юге Казахстана задержали трех разыскиваемых иностранцев

Двое из задержанных являются гражданами Узбекистана, один - россиянин

АСТАНА, 19 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Казахстана задержали в Туркестанской области на юге республике трех иностранцев, включая гражданина России, которые находятся в международном розыске. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского МВД.

"Сотрудники управления по противодействию экстремизму департамента полиции Туркестанской области установили трех иностранных граждан, находившихся в международном розыске", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, двое из задержанных являются гражданами Узбекистана. "Третьего подозреваемого, гражданина России, находившегося в международном розыске, задержали в Келесском районе. Молодой человек был объявлен в розыск в соседней стране в декабре 2022 года и скрывался на территории Казахстана. 21-летний мужчина арестован", - отметили в пресс-службе.

Решается вопрос об экстрадиции задержанных.