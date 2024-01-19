На Камчатке открыли Центр казачьей культуры

Это первое такое учреждение в регионе

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 января. /ТАСС/. Первый Центр казачьей культуры открыт на Камчатке, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Нам удалось получить существенные результаты (по развитию казачества - прим. ТАСС) <...> открыт Центр, созданный Минкультуры Камчатского края, который будет заниматься системным развитием казачьей культуры на территории региона", - приводятся в сообщении слова зампреда регионального правительства Павла Ясевича.

Уточняется, что одним из направлений работы в 2024 году будет привлечение казаков к несению государственной службы. В частности, они будут оказывать помощь правоохранителям при проведении публичных массовых и праздничных мероприятий.

Сейчас в крае функционирует камчатское общество Уссурийского войскового казачьего общества. В его состав входит шесть городских и станичных казачьих обществ.