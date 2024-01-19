Антикварный сервиз и томаты вошли в число самых дорогих покупок 2023 году в РФ

Их сумма составила 4,8 млн рублей и 626 млн рублей соответственно, говорится в исследовании "Контур.Маркета"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Список самых дорогих покупок в России в 2023 году возглавили помидоры на 626 млн рублей. В первую десятку также вошли японская ваза и резные фигурки за 7,4 млн рублей, антикварный сервиз - за 4,8 млн рублей и рубленная свинина на 7,8 млн, следует из данных исследования "Контур.Маркета", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Эксперты проанализировали более 3 млн чеков, выданных кассами по всей России за 2023 год. Из выборки исключили чеки компаний, у которых среди видов деятельности числится оптовая торговля, однако в топ попали компании, которые продают большие партии товара, имея ОКВЭД для розничной торговли. На первом месте десятки самых крупных чеков за 2023 год оказался индивидуальный предприниматель в Приморском крае - в январе, почти год назад, у него купили 4,6 тонны томатов на 626,4 млн рублей", - говорится в исследовании.

В общий топ по всем категориям товаров также вошли грудинка "По-Берлински" на 32,8 млн рублей, говядина без кости - на 13,2 млн, колбаса "Докторская" на 9,9 млн рублей. Предприниматель в Ростовской области продал рубленную свинину на 7,8 млн рублей - эта покупка на пятом месте рейтинга, на шестом - за 7,4 млн были проданы японская ваза и несколько резных фигурок. На седьмом - антикварный сервиз за 4,8 млн рублей, покупка из Ленинградской области, на восьмом - пирожные, которых в Свердловской области купили сразу на 4,5 млн рублей. Покупка вина на 4,3 млн рублей из Московской области - на девятом месте, а свинина из Свердловской за такую же сумму замыкает десятку.

Ситуация по категориям

"Восемь позиций из десяти (в отдельном рейтинге продовольственных продуктов - прим. ТАСС) заняли мясо, рыба и колбасные изделия - логично потому, что это востребованный и дорогостоящий товар из продовольственной корзины. Памятуя о всплеске цен на куриное яйцо, мы ожидали, что такие чеки тоже войдут в топ. Максимальный чек на партию яиц выдали 18 декабря 2023 года на птицеводческом заводе Краснодарского края: покупатель заплатил 1,5 млн рублей по цене 12,5-12,8 рублей за штуку. Для сравнения, в чеке того же завода от 9 января 2023 года фигурировала цена 3,8-4 рубля за штуку", - пояснил аналитик системы "Контур.Маркет" Дарья Жигалина.

Самой дорогой покупкой среди товаров для дома оказалась покупка у аукционного дома в Москве: там приобрели вазу и несколько резных фигурок японского декоративно-прикладного искусства на сумму 7,4 млн рублей. На втором месте антикварный сервиз за 4,8 млн рублей, купленный в Санкт-Петербурге, третье место занял ИП в Московской области, у которого купили жалюзи на 4 млн рублей.

В лидерах в категории одежда - московская компания, отбившая чек на 3,4 млн рублей, при этом она имеет ОКВЭД "Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах". В чеке 38 позиций, среди них юбка за 69 тыс., брюки за 44 тыс., платье за 249 тыс. и ремень за 16 тыс. рублей. На втором месте - покупка меховой одежды в Красноярском крае, в чеке на 2,5 млн рублей всего четыре позиции: шуба, косуха и детский жилет из соболя, а еще женский жилет из меха рыси. Московский экипировочный центр занял третью строчку, отбив чек на 2,3 млн рублей за пулоны, брюки, шапки и куртки - всего куплено 78 позиций.