"Одноклассники" узнали, куда россияне ездили на новогодних праздниках

В соцсети проанализировали более 100 тыс. публикаций о путешествиях пользователей

В новогодние каникулы пользователи ОК чаще всего посещали Москву, Сочи и города Золотого кольца, говорится в исследовании "Одноклассников". Аналитики соцсети изучили публикации, которые люди выкладывали, находясь в поездках, с 30 декабря по 8 января и проанализировали, как российские пользователи путешествовали по стране и какие туристические направления чаще всего выбирали.

Самым популярным направлением оказалась Москва. На втором месте по числу упоминаний на страницах и в сервисе "Увлечения" - Сочи, на третьем - города Золотого кольца. Также в топ-10 направлений вошли Санкт-Петербург, Иркутск, куда россияне чаще всего приезжали для отдыха на Байкале, Дагестан, Дальний Восток, Республика Алтай, Кольский полуостров (Мурманск, Териберка), Тюменская область (Тюмень, Тобольск).

Таким образом, пользователи ОК предпочитали не только культурную программу и достопримечательности, но и активный отдых, например горнолыжный спорт и наблюдение за северным сиянием. Среди проанализированных публикаций больше половины (55%) с фотографиями, 15% - с видео.

В рамках исследования ОК проанализировали более 100 тыс. публикаций о путешествиях пользователей. Учитывались материалы только тех, кто включил геолокацию в настройках и в период исследования уехал из города, где проживает постоянно.