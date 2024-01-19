В России 210 операторов нарушили сроки подключения к системе блокировки звонков мошенников

Им назначили штрафы на общую сумму 4,2 млн рублей

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. В России оштрафованы 10 операторов связи за срыв сроков подключения к системе блокировки звонков с подменных номеров "Антифрод", всего за такое нарушение составлены более 210 протоколов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора (РКН).

"Роскомнадзор подготовил более 210 протоколов, связанных с нарушением сроков подключения операторов к "Антифроду". Суд уже рассмотрел протоколы в отношении 10 операторов, им назначены штрафы, общая сумма которых составляет 4,2 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, всего в России работают почти 1,3 тыс. операторов связи. Через тех операторов, которые пока не подключились к "Антифроду", продолжают идти звонки с подменой номера. "Причем, небольшие операторы чаще пропускают в своей сети такие вызовы. Чтобы в России блокировались все подобные звонки, к системе в соответствии с законом будут присоединены все операторы", - подчеркнули в РКН.

Система создавалась как ответ на участившиеся случаи мошенничества, связанного с технологией подмены номера. Принцип ее работы заключается в том, что информация о всех голосовых вызовах поступает в единую систему, а оператор связи в автоматическом режиме запрашивает и получает данные о достоверности номера. "Если система подтверждает, что вызов реальный и номер не подменный, то устанавливается безопасное соединение. Если такого подтверждения нет, решение о его отклонении обязан принять оператор связи", - пояснили в Роскомнадзоре.

О системе

В декабре увеличилось количество операторов связи, подключенных к системе: до 549 против 267 в ноябре. Номерная емкость работающих сейчас с "Антифродом" операторов составляет 79,98% от общей номерной емкости.

На подключение к системе "Антифрод" оператору дается 120 дней (4 месяца) с момента получения уведомления, так как это сложный технологический процесс. Операторам, которые нарушают сроки подключения к системе, грозит административная ответственность по статье 13.2.1 КоАП РФ - штраф до 1 млн рублей, ранее напомнили в Роскомнадзоре.

Система "Антифрод" до марта 2024 года должна заработать в полном объеме, по плану Роскомнадзора к ней должны подключиться все российские операторы связи. В 2022 году стартовала ее тестовая эксплуатация с участием нескольких крупнейших операторов связи.