В регионах ПФО ограничили движение на трассах

Такие меры приняты из-за непогоды

ТАСС, 19 января. Движение на федеральных и региональных трассах ограничили в нескольких регионах Приволжского федерального округа (ПФО) из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщают в ФКУ "Поволжуправтодор" и Госавтоинспекциях Пермского края и Республики Мордовия.

"На территории Самарской области продлено временное ограничение движения для всех транспортных средств до 12:00 мск 19.01.2024 на автодороге М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск - Оренбург в связи с ухудшением погодных условий (сильный снег, низовая метель, ограничение видимости)", - говорится в сообщении "Поволжуправтодор".

По данным ГИБДД Мордовии, из-за сильных осадков и бокового ветра временно закрыли движение для грузовых автомобилей на участке трассы М-5 "Урал", подъезд к Саранску с 0 по 178 км, Р-178 Саранск - Ульяновск с 13 по 83 км и Р-158 Нижний Новгород - Саратов с 287-й по 313-й км. Также в Башкирии с 11:00 (09:00 мск) введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси и грузового транспорта на участке трассы М-7 "Волга" с 1169-й по 1282-й км.

В Кировской области ограничено движение большегрузов свыше 3,5 тонн по дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения. По прогнозу синоптиков, в Кировской области в пятницу ожидается штормовой ветер, гололед и мокрый снег. В Пермском крае из-за обильных осадков также ограничат движение грузового транспорта на региональных автодорогах Кунгур - Соликамск, Кунгур - Соликамск - Горнозаводск, Горнозаводск - граница Свердловской области, Большая Соснова - Частые, Черновское- граница Удмуртской Республики, Пермь - Березники, Полазна - Чусовой и Восточный обход Перми. Ограничение будет действовать с 18:00 (16:00 мск) 19 января до 18:00 (16:00 мск) 21 января.

Из-за непогоды в Нижнем Новгороде затруднено движение более 10 автобусных и одного трамвайного маршрутов, сообщили в областном Центре развития транспортных систем (ЦРТС). По данным сервиса "Яндекс. Пробки", загруженность дорог в городе достигла 10 баллов. Аварийные и коммунальные службы работают в усиленном режиме по очистке от снега маршрутов наземного общественного транспорта.