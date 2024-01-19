В Подмосковье после снегопада очистили около 12 тыс. км дорог

К работам привлекли более 1,4 тыс. рабочих и около 600 единиц техники

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Около 12 тыс. км дорог очистили в Московской области ночью после прошедшего снегопада, к работам были привлечены свыше 1,4 тыс. рабочих и около 600 единиц техники, сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"В связи с погодными условиями дорожные службы региона были переведены на усиленный режим работы. Во время ночного дежурства безопасность на дорогах обеспечивали более 1,4 тыс. дорожных рабочих. В работах были задействованы около 600 единиц снегоуборочной техники. Отмечу, что в настоящее время движение общественного транспорта происходит по фактическому расписанию", - привели слова зампредседателя правительства - министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексея Гержика.

В пресс-службе добавили, что за минувшую ночь в регионе выпало до 5 см снега.

Отмечается, что оперативный штаб по зимнему содержанию дорог продолжает круглосуточно следить за дорожной и погодной ситуацией. В настоящее время дорожные службы продолжают ликвидировать последствия снегопада.

"Минтранс Подмосковья призывает неопытных водителей по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. Водителей, которые решили воспользоваться личными автомобилями, быть предельно внимательными. Во время движения не совершать резких маневров - плавно тормозить, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Быть аккуратными в местах притяжения жителей - заблаговременно снижать скорость и тормозить перед пешеходными переходами", - заключили в пресс-службе.