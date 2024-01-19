В четырех регионах ПФО ограничили движение на федеральных трассах

Причиной ограничений стали метель, сильный ветер, ограниченная видимость

ТАСС, 19 января. Движение транспорта ограничили на участках федеральных трасс в Оренбургской области, республиках Марий Эл, Татарстан и Башкортостан из-за непогоды, сообщает ГУ МЧС по Оренбургской области и федеральное казенное учреждение "Волго-Вятскуправтодор".

"С 6:00 (мск) 19 января 2024 года [в Марий Эл] вводится временное ограничение движения междугородних автобусов, маршрутных такси и грузовых транспортных средств на участках автомобильных дорог федерального значения", - сообщили в "Волго-Вятскуправтодоре".

В Марий Эл введено ограничение на трассе А-295 на участке с 8 по 95 км, на трассе Р-176 с 19-го км по 87-й км, а также с 94-го по 135-й км. Движение запрещено также на трассе Р-176 с км 18-го по 47-й км, на трассе Р-177 с 186-го по 353-й км.

По информации ведомства, временное ограничение движения для всех видов транспорта ввели в Татарстане на участке федеральной трассы М-7 "Волга" с 735-го по 1169-й км.

Снегопад в Казани © Егор Алеев/ ТАСС

Как сообщили в ГУ МЧС по Оренбуржью, запрещено также движение пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузовиков на трассе М-5 "Урал" - на участке между населенными пунктами Северное и Старый Буздяк в Башкирии. Протяженность участка - 176 км.

Причиной ограничений стали метель, сильный ветер, ограниченная видимость.