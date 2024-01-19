Прямой рейс из Омска в Минеральные Воды запустят с начала марта

Рейсы будут выполняться на самолетах SSJ 100

ОМСК, 19 января. /ТАСС/. Авиакомпания Red Wings с 3 марта запустит прямой рейс из Омска в Минеральные Воды, сообщается в официальном Telegram-канале омского аэропорта. Это будет первый прямой рейс на один из популярных курортов Северного Кавказа.

"Популярное направление из Омска в Минеральные Воды в зимнем расписании теперь представлено двумя авиакомпаниями: "Азимут" сейчас доставляет омичей в Минводы по понедельникам и четвергам с посадкой в Уфе, а с 3 марта авиакомпания Red Wings с частотой два раза в неделю начнет выполнять прямые рейсы в этот солнечный город", - говорится в сообщении.

Улететь напрямую в Минеральные Воды, откуда можно добраться до курортов Железноводска, Ессентуков, Кисловодска и Пятигорска, жители Омской области смогут по вторникам и воскресеньям в 09:10 и 10:10 соответственно. Рейсы будут выполняться на самолетах SSJ 100, время в пути - 4 часа 10 минут.

Red Wings входит в десятку крупнейших российских авиакомпаний и специализируется на регулярных и чартерных пассажирских перевозках. Базовые аэропорты авиакомпании - Домодедово, Жуковский, Кольцово (Екатеринбург), Баландино (Челябинск) и аэропорт Махачкалы.