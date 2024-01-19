В Петербурге покажут ледовый спектакль к 80-летию снятия блокады Ленинграда

Постановку, в которой выступят звезды фигурного катания, можно увидеть 28 января

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Театрализованный концерт-спектакль на льду с участием Камилы Валиевой, Алексея Ягудина, Оксаны Домниной, Марка Кондратюка и других звезд фигурного катания представят в Санкт-Петербурге 28 января в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, сообщили в пресс-офисе организаторов. Показы в Ледовом дворце состоятся в этот день дважды, режиссером спектакля является Илья Авербух.

"Главной темой постановки станет сила человеческого духа, победа жизни, любви и радости над смертью. В основу многих номеров лег уникальный документальный материал. Например, фигуристка и акробатка на полотнах Полина Панькова покажет проникновенный номер на основе дневников своего прадеда - блокадника Бориса Александровича Варламова", - говорится в сообщении.

28 января на лед выйдут Алексей Ягудин, Оксана Домнина, Максим Шабалин, Елена Бережная, Мария Петрова, Алексей Тихонов, Албена Денкова, Максим Ставиский. Вместе с ними выступят Камила Валиева, Марк Кондратюк, Александр Самарин, Екатерина Миронова и Евгений Устенко, Полина Тихонова, а также Артем Федорченко, Софья Самодурова, ледовые акробаты Григорий Забелло и Анатолий Сластин, воздушные акробаты Мария Голубева и Алексей Усков, балет Санкт-Петербургского государственного Ледового театра.

"Для меня большая честь, что такую важную для Санкт-Петербурга тему уже не первый год доверяют нашей команде. И каждый раз мы стараемся, чтобы происходящее на льду попало в самое сердце, - приводят в пресс-офисе слова Авербуха. - В этом году мы делаем акцент не только на ледовую часть, но и на театральную составляющую. Одним из основных смысловых персонажей станет Ольга Берггольц, голос блокадного Ленинграда. Прочесть ее стихи мы пригласили Елизавету Арзамасову. Связующим звеном станет и Алексей Ягудин в роли фотокорреспондента, запечатлевающего все мгновения".

Фигуристы представят номера на песни военных лет в исполнении известных артистов, среди которых Зара, Альберт Жалилов, Евгения Рябцева, Руслан Ивакин, хор Западного Военного Округа в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра под управлением Александра Полищука. Спектакль-концерт состоится при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня - с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, общее количество ее жертв, по последним данным, превышает 1 млн человек. Несмотря на осаду, в городе продолжали работать предприятия, школы и учреждения культуры. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду воинам Советской армии удалось лишь год спустя, 27 января 1944 года.