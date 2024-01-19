В Думу внесли проект о внесудебной блокировке страниц с онлайн-продажами табака

Согласно документу, владельцы сайтов будут обязаны выявлять страницы с дистанционной продажей табачных изделий для их дальнейшей блокировки без участия суда

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о внесудебной блокировке интернет-страниц, содержащих информацию о дистанционной продаже табачной и никотинсодержащей продукции. Документ размещен в думской базе данных.

Авторам законопроекта выступили в том числе депутаты от "Единой России" Айдар Метшин, Алексей Веллер, Анатолий Вороновский, депутат от ЛДПР Андрей Луговой. Они предлагают внести изменения в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Согласно документу, владельцы сайтов будут обязаны выявлять страницы с дистанционной продажей табачных изделий для их дальнейшей блокировки без участия суда.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, онлайн-продажи табака запрещены законом. Вместе с тем "механизм блокировки запрещенной информации в сети Интернет не является эффективным из-за значительных ресурсных и временных затрат, связанных с блокировкой сайтов, которая происходит только после судебного разбирательства, длящегося от 60 дней до полугода", отмечается в пояснительной записке.

При этом уже есть действенный механизм внесудебной блокировки страниц онлайн-продажи алкоголя, его можно применить и в отношении онлайн-продаж табака, добавляют разрабочики.