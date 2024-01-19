В Крыму на участке трассы устранили подтопление

Ограничений движения транспорта нет, сообщили в Крымавтодоре

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Дорожные службы ликвидировали подтопление на участке трассы Симферополь - Евпатория, ограничений движения транспорта нет. Об этом сообщили в Крымавтодоре.

"Подтопление, которое возникло вследствие выпадения обильных осадков на автодороге Симферополь - Евпатория, ликвидировано - его устранили за несколько часов. Ограничений движения для транспорта нет", - говорится в сообщении.

Ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщал о частичном подтоплении из-за сильного дождя проезжей части на участке дороги Симферополь - Евпатория перед городом Саки. Дорожные службы обеспечили сброс воды, на месте организовали постоянное дежурство.

Как ранее сообщили в Службе автомобильных дорог Республики Крым, прекращено движение транспорта на участке дороги Алушта - Рабочий Уголок из-за разрушения асфальта и подпорной стены в результате оползня.

В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение из-за непогоды.