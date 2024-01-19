Аэропорт Перми закрылся на прием и отправление самолетов из-за непогоды

Причиной ограничения работы взлетно-посадочной полосы стал сильный снегопад, который привел к падению коэффициента сцепления

ПЕРМЬ, 19 января. /ТАСС/. Международный аэропорт Большое Савино в Перми закрылся на прием и отправление воздушных судов из-за сложных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

"Сегодня, 19 ноября, с 18:00 по местному времени (16:00 мск) в связи со сложными погодными условиями аэродром Большое Савино закрыт на прием и отправление воздушных судов", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе аэропорта, причиной ограничения работы взлетно-посадочной полосы (ВПП) стал сильный снегопад, который привел к падению коэффициента сцепления. Отмечается, что все службы Большого Савино, отвечающие за содержание ВПП, переведены в усиленный режим работы.

В настоящий момент, по данным пресс-службы аэропорта, задерживается вылет рейса 7R 844 Пермь - Нарьян-Мар, который должен был отправиться в 18:00 по местному времени (16:00 мск). Ближайшие рейсы, которые должны совершить посадку в аэропорту Перми, будут перенаправлены на запасные аэродромы. Кроме того, в районе аэропорта Большое Савино наблюдается сильный боковой ветер, что не позволило рейсу S7 5039 из Новосибирска совершить посадку в Перми, экипаж принял решение садиться в Кольцово.

Из-за снегопада и слабой видимости в Пермском крае также ограничили движение большегрузов и автобусов на региональных и федеральных автодорогах. В частности, движение приостановлено на трассах М-7 "Волга", Р-242 Пермь - Екатеринбург, А -153 и Р-243 Кострома - Шарья - Киров - Пермь.

Со второй половины дня 19 января в Перми и Пермском крае начался сильный снегопад. По прогнозам специалистов пермского Центра геоинформационных систем (ГИС-центр), он продлится до вечера воскресенья, 21 января. Предположительно, за эти дни может выпасть до 30-35 мм осадков в ряде южных, западных и центральных районов Прикамья. При этом в южной части края наблюдается сильный ветер с порывами до 18 м/с , метели и снежные заносы.