Пассажиры забыли на вокзалах Москвы в новогодние праздники около 2 тыс. вещей

Лидером по количеству забытых вещей стал Казанский вокзал

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Порядка 2 тыс. предметов пополнили склады забытых вещей столичных вокзалов за новогодние праздники. Об этом сообщается на официальном сайте Московской железной дороги (МЖД).

"Во время новогодних праздников пассажиры оставили на столичных вокзалах и в поездах около 2 тыс. предметов. Все обнаруженные бесхозные вещи были переданы на специальные склады, где они будут храниться на протяжении шести месяцев", - говорится в публикации.

Отмечается, что лидером по количеству забытых вещей стал Казанский вокзал (700), второе место занял Ленинградский (660), третье - Павелецкий (225) вокзальный комплекс. Обычно в течение года посетители вокзалов Москвы оставляют около 150 предметов в день. В праздничные выходные в связи с ростом пассажиропотока количество забытых вещей увеличивается больше чем на треть.

"Чаще всего зимой пассажиры оставляют в поездах и на вокзалах головные уборы, шарфы, перчатки, зарядные устройства, наушники и книги. Иногда посетители вокзалов забывают и весьма необычные вещи. Например, термосумку сервиса по доставке еды, спортивную гантель, костыль. В этот раз во время праздничных выходных на склады забытых вещей попали шпага, самокат, тетрис, а также трость", - добавили в МЖД.

Там заверили, что вернуть забытую вещь пассажир может лично или по телефону обратившись к работникам вокзала или сотрудникам полиции, которые дадут разъяснения по дальнейшим действиям. Документы, содержащие персональные данные, и банковские карты сразу передаются в полицию. Как правило, пассажиры забирают лишь каждую пятую вещь, оказавшуюся на складах.